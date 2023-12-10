Росздравнадзор не видит значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка

При этом, как отметили в ведомстве, цены на отдельные препараты не из этого перечня "могут иметь определенные колебания"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор не фиксирует значимый рост на сосудосуживающие лекарственные препараты в виде спреев и капель, входящих в перечень жизненно важнейших. При этом цены на отдельные препараты не из этого перечня "могут иметь определенные колебания", сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

"На рынке присутствует огромное количество сосудосуживающих препаратов в форме спреев и капель с разными действующими веществами, такими как ксилометазолин, оксиметазолин и другими. Большая доля из них - от отечественных производителей. Ряд препаратов, например, с МНН [международным непатентованным наименованием] ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиям, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается", - говорится в сообщении.

Как заметили в пресс-службе, необоснованное повышение цен на препараты из переченя жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) может повлечь негативные последствия, предусмотренные законом.

Однако цены на отдельные препараты, которые не входят в ЖНВЛП, "могут иметь определенные колебания, которые не оказывают влияния на рынок в целом в связи со своей 100-процентной взаимозаменяемостью с любыми другими препаратами группы", добавили в Росздравнадзоре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о дефиците препаратов от насморка в Москве. Это якобы повлекло рост цен на назальные препараты.