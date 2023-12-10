ЛНР примет 40 делегатов Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежных участников фестиваля познакомят с историей и культурой, восстановленными памятниками архитектуры и объектами инфраструктуры

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) вошла в число регионов России, которые после Международного фестиваля молодежи примет его иностранных участников. Республику посетят 40 иностранных делегатов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на открытии стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Уже в марте следующего года в Сочи пройдет одно из самых ярких и важных событий - Всемирный фестиваль молодежи, фестиваль творчества и образования, науки и культуры. Наша республика вошла в число регионов России, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов", - сказал Пасечник.

Он добавил, что зарубежных участников фестиваля познакомят с историей и культурой, восстановленными памятниками архитектуры и объектами инфраструктуры.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников.