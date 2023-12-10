В Минздраве РФ сообщили об удовлетворительном состоянии 100 эвакуированных из Газы

Они хорошо перенесли полет, добавили в ведомстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Состояние 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, удовлетворительное, они хорошо перенесли полет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Все 100 человек, в том числе 52 ребенка, прибывшие из сектора Газа, были осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние здоровья удовлетворительное, полет перенесли хорошо. Обращений за медпомощью с их стороны не было", - говорится в сообщении.

Спецборт МЧС ранее доставил эвакуированных в аэропорт Домодедово. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, всего с начала гуманитарной миссии по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта в Россию доставлен уже 1 051 человек, из них 473 ребенка.