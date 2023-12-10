Авиакомпания Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

Полеты будут выполняться дважды в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Первые рейсы авиакомпании Georgian Airways по маршруту Тбилиси - Санкт-Петербург - Тбилиси начались в воскресенье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Авиакомпания Georgian Airways сегодня приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси - Санкт-Петербург - Тбилиси. Рейсы из аэропорта Пулково в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на воздушных судах Boeing 737", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси, путешественники могут открыть для себя более десяти международных направлений, среди которых Берлин, Мюнхен, Вена, Париж, Ницца и Ларнака.

"Авиакомпания Georgian Airways давно планировала летать в Санкт-Петербург. После открытия авиасообщения между Россией и Грузией сегодня мы запустили первый рейс из аэропорта Пулково. Пока планируется выполнение рейсов два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Мы видим спрос и к летнему сезону надеемся сделать рейс ежедневным. Время вылета выбрано с учетом дальнейших стыковок", - привели в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора авиакомпании Georgian Airways Роберта Оганесяна.