В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

Все городские службы работают в усиленном режиме

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Опасность формирования смерчей над морем прогнозируется в Сочи, все городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.

"По прогнозу метеорологов, 10 декабря на участке Магри - Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что, по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и оставаться дома.

Ранее в администрации сообщали о прогнозируемой синоптиками грозе в воскресенье.