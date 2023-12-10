Очередь фур на границе с Литвой под Калининградом выросла до 260 машин

Очереди на въезд в РФ с литовской стороны нет

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Очередь грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 260 машин с учетом уже прошедших таможенный контроль с российской стороны. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"В настоящее время перед пунктом пропуска "Чернышевское" с российской стороны стоят 235 грузовых автомобилей, еще 25 уже оформлены российскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе. Очереди на въезд в РФ с литовской стороны нет", - сообщила Иванова.

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин, к 28 ноября она увеличилась до 185 фур и держалась примерно на этом уровне до прошедшей субботы. "В прошедшую субботу начался резкий рост очереди, и она продолжает увеличиваться", - отметила собеседница агентства. За прошедшие сутки литовская сторона оформила на въезд только 76 машин, хотя могла бы оформить по меньше мере в два раза больше, уточнила она.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.

Альтернатива перевозкам

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что очередь на МАПП "Чернышевское" "связана исключительно с недружественным поведением Литвы". Решением проблемы, по его словам, могут стать контрейлерные (комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки) и морские перевозки грузов в регион и обратно.

Услуги контрейлерных перевозок из области предлагают несколько компаний. Отправители грузов проинформированы об этой возможности. Важно, чтобы владельцы грузов осознали, что есть решение проблемы очереди на границе, и были заинтересованы в нем, подчеркнул губернатор.

На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера. На долю морских перевозок приходится порядка 40% от общего годового грузооборота области, который, по данным областных властей, составляет 19,2 млн тонн.