В ДНР и ЛНР ожидается сильный гололед

Предупреждение действует с 10 по 12 декабря

ТАСС, 10 декабря. Региональные МЧС России предупредили жителей Донецкой и Луганской народных республик о сильном гололеде с изморозью, которые ожидаются в ближайшие сутки.

"Снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь по акватории Азовского моря, гололед, на дорогах гололедица и туман ожидаются в ДНР 11 декабря. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Отмечается, что гололед, гололед с изморозью местами ожидается в ДНР в течение суток 10 декабря, а также 11 и 12 декабря.

"В связи с травмоопасным периодом - сильное гололедно-изморозевое отложение (с 16:00-18:00 сегодняшнего дня, до конца суток 10 декабря, в течение суток 11 декабря, а также ночью и в первой половине дня 12 декабря) ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике призывает пешеходов и автовладельцев ограничить передвижение. По возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении ГУ МЧС по ЛНР.