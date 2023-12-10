В Электростали расконсервируют бойлерную для повышения температуры в домах

В городе ранее 200 домов остались без тепла и горячей воды

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бойлерную предприятия "Машиностроительный завод" в Электростали Московской области расконсервируют, чтобы усилить отопление домов в восточной части городского округа. Работы планируют выполнить в течение недели, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"К решению вопроса подключили и градообразующее предприятие АО "Машиностроительный завод". Сейчас проводят расконсервацию бойлерной, опрессовку и подготовку ранее неиспользуемого паропровода от котельной завода на котельную АО "ВКС" ("Восточные коммунальные системы"). По окончании этих работ будет решаться вопрос о возможности подачи дополнительного пара на котельную для увеличения ее мощности. Прикладывается максимум усилий, чтобы скорее повысить температуру теплоносителя", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе заявили, что ситуация с отоплением восточной части города находится на контроле администрации городского округа, правительства Московской области и Министерства энергетики региона. На сегодняшний день на котельной "Восточная", эксплуатируемой АО "ВКС", снижены параметры теплоносителя, но котельная не останавливается, она переведена на одноконтурную схему работы, что позволяет оперативно промывать теплообменники, не задействованные в процессе. Сотрудники АО "ВКС" работают в круглосуточном режиме.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в Электростали 200 домов в морозы остались без тепла и горячей воды, с начала отопительного сезона в котельной микрорайона "Восточный" из-за аварий, ремонтных работ и износа оборудования понизили параметры теплоносителя, и последнее время температура в квартирах не превышает 12 градусов.