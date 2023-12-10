Минэк заявил, что РФ к 2050 году сократит выбросы на 80% от уровня 1990 года

Россия стремимся к тому, чтобы до 2060 года достичь углеродной нейтральности, рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия к 2030 году сократит выбросы на 30% от уровня 1990 года, к 2050 году - на 80%, что примерно соответствует 930 млн и 2 460 млн тонн углекислого газа. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы сократим выбросы на 30% от уровня 1990 года к 2030 году и на 80% к 2050 году. Россия стремимся к более амбициозным целям в климатической политике, чтобы до 2060 года достичь углеродной нейтральности", - сказал он.

По словам Торосова, для реализации Стратегии низкоуглеродного развития правительство определило так называемый целевой сценарий, позволяющий обеспечить глобальную конкурентоспособность и устойчивый экономический рост. Он предусматривает введение мер по декарбонизации каждого углеродоемкого сектора экономики, включая энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

"Россия ответственно подходит к собственной роли в глобальной климатической повестке, выполняя все взятые на себя обязательства в рамках международных соглашений. Нам удалось перевыполнить обязательства по Киотскому протоколу, а также удержаться в пределах целевого показателя [ограничения выбросов парниковых газов] на 2020 год в рамках Парижского соглашения", - подчеркнул Торосов.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.