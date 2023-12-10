Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов компании режиссера

В пресс-службе добавили, что ООО "Темино-Лесное" работает в штатном режиме

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Информация об аресте Федеральной налоговой службой (ФНС) России счетов компании ООО "Темино-Лесное" кинорежиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Михалкова.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что ФНС якобы арестовала счета компании режиссера.

"Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Темино-Лесное" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.