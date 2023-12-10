В Саратове из-за коммунальной аварии открылся пусть обогрева

Аварию планируют устранить к полудню 11 декабря

ТАСС, 10 декабря. Пункт обогрева обустроен в школе №46 в Саратове, где из-за коммунальной аварии без тепла остались 28 тыс. жителей. Аварию планируют устранить к полудню 11 декабря, написала в Telegram-канале глава города Лада Мокроусова.

"Специалистам поручено вести мониторинг температурного режима в домах граждан. На территории школы №46 администрацией организован пункт обогрева", - отметила Мокроусова.

По ее словам, в аварийно-восстановительных работах на теплосети на улице Куприянова задействованы 10 бригад специалистов "Т Плюс". Уточняется, что идет расчистка плит перекрытия. "После их демонтажа и определения характера повреждения рабочие приступят к сварочным работам", - подчеркнула глава города.

Она добавила, что в связи с аварийной ситуацией в администрации создан оперативный штаб. "Прогнозное время устранения повреждения - 12:00 завтрашнего дня. <...> Заместителю по городскому хозяйству и главе Ленинского района поручено координировать работы", - написала Мокроусова.

По информации областной прокуратуры, на улице Куприянова в Саратове произошла авария на тепловых сетях диаметром 1 200 мм. В зону отключения попали семь объектов социальной сферы и более 140 многоквартирных домов, где проживают 28 тыс. жителей. Правоохранители проводят проверку. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать аварийные работы в усиленном режиме.