Пятерым экоактивистам запретили въезд в Венецию после окрашивания воды в Большом канале

Всех задержанных привлекли к ответственности в том числе за участие в несанкционированной акции и разлив опасных веществ

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Итальянские власти привлекли к ответственности 28 человек после акции экоактивистов организации Extinction Rebellion, которые в субботу вылили в Большой канал в Венеции флуоресцентную краску, после чего вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano, пятерым из них запретили въезд в Венецию на четыре года.

Всех задержанных привлекли к ответственности в том числе за участие в несанкционированной акции и разлив опасных веществ. После произошедшего в субботу мэр города Луиджи Бруньяро призвал посадить в тюрьму активистов, участвовавших в акции. Такое же мнение высказал вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

Это не первый инцидент с окрашиванием воды в районе одной из главных достопримечательностей - моста Риальто, ранее подобное произошло в мае этого года. Однако тогда экоактивисты заявляли, что не имеют отношения к случившемуся.

7 декабря несколько активистов облили грязью фасад венецианского собора Святого Марка. Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания за подобные действия, в частности для экоактивистов, которые нередко обливают краской исторические памятники во время своих акций. По его словам, речь идет о нормативном акте, который заставит ответственных за ущерб оплачивать работы, необходимые для восстановления объектов.