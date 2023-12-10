В Нижнем Новгороде откроют центр развития для госслужащих в 2024 году

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что федеральный форум "ГосСтарт" стал одним из инструментов повышения эффективности госслужбы

ТАСС, 10 декабря. Власти Нижегородской области создадут в 2024 году центр развития для государственных служащих России. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

"В следующем году откроем центр развития для госслужащих со всей страны. Нижегородская область задает общероссийский тренд госуправления", - сообщил Никитин по итогам проведения федерального форума "ГосСтарт".

По его словам, в форуме участвовали молодые управленцы государственного сектора из 64 регионов. В сообщении, распространенном правительством Нижегородской области, отмечалось, что "ГосСтарт" собрал 300 человек и включал в себя образовательную программу, презентацию успешных региональных практик и обмен опытом с федеральными экспертами. Итоги подведут 12 декабря в Москве на Международной выставке-форуме "Россия".

Никитин отметил, что "ГосСтарт" зародился в Нижнем Новгороде, получил поддержку президента России и стал одним из инструментов повышения эффективности госслужбы. "Главная цель - сделать госслужбу эффективнее", - подчеркнул глава региона.