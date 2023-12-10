В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Награды вручал король Швеции Карл XVI Густав

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. 10 лауреатов награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали.

Открывшая церемонию председатель правления Нобелевского фонда Астрид Сёдерберг Виддинг отметила, что посредством свободных фундаментальных исследований наука расширяет границы человеческих знаний, обеспечивая готовность к неожиданным и непредсказуемым будущим событиям. Она подчеркнула, что "лауреаты, награждаемые сегодня вечером, свидетельствуют о силе науки и литературы". "Они показывают нам, что в одиночку и вместе мы способны изменить мир", - сказала она.

Сёдерберг Виддинг также напомнила о создателе премии. "Он верил в уникальную силу науки, литературы и действий во имя мира, которые помогут преобразовать мир на благо человечества. И во всем этом ключевое значение имеют международное сотрудничество и уважение к знаниям, - продолжила она. - Я убеждена, что в этот момент истории - с растущей поляризацией взглядов, которые имеют тенденцию раскалывать наши общества на части, с подрывом демократии, с войнами и конфликтами по всему миру, которые продолжают приносить так много жертв, - нам нужно более чем когда-либо помнить о видении Нобеля: он верил в знание, просвещение и стремление к истине".

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты 2023 года выходили на сцену, по традиции украшенную свежими цветами, где принимали золотые медали и индивидуальные дипломы.

Лауреаты премии

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 года стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за "открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19". Премия по физике присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи". В области химии награду получат американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Лауреатом премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стала американская исследовательница Клаудиа Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

Нобелевская медаль и диплом

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 г. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 г - и их делали из 23-каратного золота. Лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - по 185 г. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.

Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник. Сразу после церемонии вручения в филармонии их выставляют в витринах одного из залов ратуши города для обозрения.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.