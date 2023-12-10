Пропавшее в отеле Ritz кольцо стоимостью почти €1 млн нашли в мешке пылесоса

В гостинице заверили, что речь не идет о краже

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация отеля Ritz в Париже, где у предпринимательницы из Малайзии пропало кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тыс., сообщила, что оно найдено в мешке от пылесоса. Об этом написала газета Le Parisien.

"Кольцо обнаружено сотрудниками службы безопасности отеля", - приводит издание заявление дирекции.

В гостинице заверили, что речь не идет о краже, поскольку кольцо было найдено в мешке для пылесоса.

Потерпевшая ранее рассказала, что оставила ювелирное изделие на столе, когда отправилась по магазинам. Однако, вернувшись в номер, она его не обнаружила.

Полиция провела проверку по факту пропажи кольца, при этом рассматривались все возможные версии, в том числе и кража кем-то из служащих отеля.