Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы поприветствовать Милея

Нового президента у площади Конгресса ждали более 2 тыс. человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Тысячи аргентинцев пришли в центр Буэнос-Айреса, чтобы поприветствовать нового президента Хавьера Милея, вступившего в должность в воскресенье.

Более 2 тыс. человек ждали его у площади Конгресса. Со ступеней здания парламента Милей выступил с первой речью в качестве главы государства.

Затем он отправился в президентский дворец, расположенный в 2 км от Конгресса. Часть пути он преодолел пешком, остальную - на автомобиле с открытым верхом. Вместе с ним ехала его сестра Карина Милей, которую в окружении политика называют Начальник. На всем пути следования Милея ждали сотни людей.

© Елена Кондратьева/ ТАСС

Многие пришли в этот день с флагами Аргентины. Нередко можно было встретить людей в футболках с известными цитатами Милея, в том числе "денег нет" и "нет касте", которой он называет политический истеблишмент страны.

Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Приоритетными союзниками Аргентины политик называл Израиль и США. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.