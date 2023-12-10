Кузнец из ДНР получил медаль от Минобороны за увековечение памяти бойцов

Виктор Михалев получил известность благодаря работам, сырьем для которых служат отработанное оружие и боеприпасы

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Кузнец из Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Михалев награжден медалью Министерства обороны РФ за заслуги перед увековечением памяти погибших защитников Отечества. Об этом мастер кузнечного дела рассказал в беседе с ТАСС.

"Получил награду от Минобороны - медаль "За заслуги перед увековечением памяти погибших защитников Отечества", - сказал Михалев.

Он отметил, что приказ о награждении подписан министром обороны Сергеем Шойгу. Кроме того, Михалеву вручили памятную медаль участника специальной военной операции (СВО) на Украине "За мужество".

Виктор Михалев - донецкий кузнец, получивший известность благодаря работам, сырьем для которых служат отработанное оружие и боеприпасы. Основной мотив кованых композиций Михалева - роза, которая многие годы является символом Донецка. Кроме того, каждая отдельная композиция имеет собственную легенду и посвящена определенным событиям, в разное время происходящим в регионе.