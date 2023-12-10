Власти ЯНАО разрешат тратить региональный маткапитал на оплату медуслуг в других регионах

Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что маткапитал в округе является одним из самых больших в стране

САЛЕХАРД, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2024 года разрешат тратить региональный материнский капитал на оплату медицинских услуг детям и родителям в других регионах страны. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"С нового года мы упростим это. Сегодня в правилах прописаны определенные ограничения, которые вызывают сложности у наших мам. С нового года можно будет по назначению врача тратить средства регионального маткапитала <…> на медицинские услуги в других местах, других регионах без этих ограничений", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос жительницы региона о том, почему нельзя средствами регионального маткапитала оплачивать любые медицинские услуги детям и родителям.

Губернатор напомнил, что региональный материнский капитал в регионе является одним из самых больших в стране.

Региональный материнский или семейный капитал выплачивается жителям ЯНАО, которые постоянно проживали на территории округа не менее одного года. Капитал выдается при рождении или усыновлении второго ребенка в размере 150 000 рублей, при третьем и последующих - в размере 500 000 рублей.