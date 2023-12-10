Иосиф Пригожин подтвердил информацию о своей госпитализации

Его ассистент Станислав Калинкин в свою очередь сообщил, что у продюсера подозревают пневмонию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС подтвердил информацию о том, что находится в больнице, не приведя подробностей. В свою очередь его ассистент сообщил, что у продюсера подозревают пневмонию.

"В больнице", - сказал продюсер, отвечая на вопрос, действительно ли его госпитализировали.

Ассистент Пригожина Станислав Калинкин в беседе с ТАСС добавил, что "пока не ясно", какое заболевание у продюсера. "Подозрение на пневмонию", - отметил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пригожин доставлен в одну из столичных больниц.