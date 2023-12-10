Саратовский губернатор обратится к правоохранителям из-за крупной аварии на теплосетях

В зону отключения попали более 140 многоквартирных домов и 7 объектов соцсферы

САРАТОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратится в правоохранительные органы после коммунальной аварии в Саратове, в результате которой более 28 тыс. человек остались без отопления. Ресурсоснабжающая организация допустила ряд ошибок, которые влияют на сроки устранения аварии, заявил глава региона в своем Telegram-канале.

"Принял решение обратиться в правоохранительные органы для проверки должностных лиц компании "Т плюс", отвечающих за подачу отопления. Поздним вечером был на месте аварии на Куприянова, из-за которой без тепла остались свыше 140 многоквартирных домов. Работы там ведутся, однако со стороны ресурсоснабжающей организации был допущен ряд ошибок, которые в результате влияют на сроки устранения", - написал губернатор.

Бусаргин уточнил, что компания оперативно не проинформировала местные органы власти о повреждении трубопровода. По его словам, об этом изначально сообщили не их профильные службы, а жители домов, когда в системе начало падать давление. "Трубопровод на этом участке не меняли несколько десятилетий, однако в теплое время в этом году его тестировали во время опрессовок. Отсюда возникает вопрос к качеству проверки", - добавил глава региона.

ТАСС не располагает комментарием "Т плюс".

По его информации, аварийные работы будут вестись всю ночь. Представители "Т плюс" заверили, что в 10:00 мск 11 декабря начнется постепенная подача тепла в дома. "Главе города Ладе Мокроусовой поручил закрепить ответственного за каждым домом, чтобы жители могли обращаться к нему за всей необходимой информацией и сообщать о проблемах. В каждом доме есть пожилые люди, которым может потребоваться помощь", - заключил Бусаргин.

Авария произошла на теплосетях на улице Куприянова Ленинского района Саратова. По информации прокуратуры региона, в зону отключения попали более 140 многоквартирных домов и семь объектов соцсферы. Также ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами