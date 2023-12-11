Российские школьники и студенты пройдут тестирование "Зеленый зачет"

В ходе него учащиеся смогут проверить свою экологическую грамотность

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Онлайн-тестирование "Зеленый зачет" фонда "Компас", в ходе которого ученики старших классов и студенты первых курсов смогут проверить свою экологическую грамотность, будет запущено в понедельник в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в Москве. Принять участие в нем можно будет дистанционно до 24 декабря, сообщили в пресс-службе фонда.

"До 24 декабря по всей России пройдет онлайн-тестирование, участие в котором смогут принять ученики восьмых-11-х классов, учащиеся среднего профессионального образования и студенты первых-вторых курсов. Преподаватели Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) и РХТУ подготовили для конкурса более 500 уникальных вопросов. Так, например, участники узнают об утилизации твердых коммунальных отходов и экологичном топливе", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что тестирование будет доступно на платформе Агентства стратегических инициатив после регистрации на сайте зеленыйзачет.рф.

В понедельник участники тестирования в РХТУ смогут не только проверить свои знания, но и встретиться с представителями федеральной власти, экспертного и научного сообщества. А победители "Зеленого зачета" получат дополнительные баллы при поступлении в МГРИ.

"Участвуйте в "Зеленом зачете", регистрируйтесь и проходите экологическое тестирование. Становитесь на шаг ближе к экологическим профессиям", призвал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.