В школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона отменили уроки

Это коснулось учащихся в первую смену

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Занятия учащихся в первую смену в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за ветра и снега, сообщает мэрия города.

"Сегодня, 11 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия первой смены для учащихся городских школ", - говорится в распространенном сообщении.

Два циклона начали влиять на погоду в Петропавловске-Камчатском в прошедшие выходные. Сейчас в городе снег, ветер, температура воздуха от плюс 1 до плюс 3 градусов. Дорожные службы устраняют последствия непогоды. Водителей просят воздержаться от выезда на дороги без острой необходимости, особенно на неподготовленных к зимним условиям автомобилях, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения и не затруднять работу спецтехники.