На Камчатке в 2024 году участники гонки "Берингия" пройдут через Карагинский перевал

Его называют "колыбелью циклонов" из-за частой непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2024 году пройдут через Карагинский перевал, который называют "колыбелью циклонов" из-за частой непогоды в этих местах. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете спортивного события.

"Большой этап гонки стартует 3 марта 2024 года, каюры стартуют из села Эссо в Быстринском районе. Они пройдут до поселка Усть-Камчатск, всего около 1 425 км. Участникам гонки придется перейти через сложнейший Карагинский перевал - это место влияет на климат всего полуострова, и почти всегда там непогода, за что его называют "колыбелью циклонов", - сообщили в оргкомитете мероприятия.

Подготовка к событию уже началась: идет закупка техники, одежды для каюров, ветеринарных препаратов для собак.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около 1 000 км по тундре, победители получают денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.