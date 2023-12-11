Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря

Председатель ЛДПР указал, что многие студенты проходят обучение в отдалении от места проживания, а сдавая экзамены и зачеты до 31 декабря, они просто не успевают добраться к своим близким

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с предложением рекомендовать образовательным учреждениям установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для написания письма стали многочисленные обращения от студентов и их родителей, поступающих в адрес партии, с просьбой оказать содействие в изменении срока проведения промежуточной аттестации для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры перед новогодними праздниками, ограничив его периодом до 25 декабря.

В письме Слуцкий указывает на то, что многие студенты вынуждены проходить обучение в отдалении от места своего проживания. Сдавая экзамены и зачеты до 31 декабря, они просто не успевают добраться к своим близким. Многие обучающиеся вынуждены обращаться к руководству образовательных организаций с просьбой о досрочном прохождении промежуточной аттестации, уточнил политик. Однако, продолжил он, "установление индивидуальных сроков, как правило, предусматривает долгую бюрократическую процедуру".

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность направить образовательным учреждениям рекомендации в части изменения календарного учебного графика, а именно установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря. В случае невозможности оперативно внести соответствующие корректировки в расписание рекомендовать образовательным учреждениям предоставлять иногородним студентам право на сдачу промежуточной аттестации в период с 25 по 31 декабря с применением дистанционных образовательных технологий", - написал в письме Слуцкий.

В беседе с ТАСС он пояснил, что встречать Новый год в кругу семьи - традиция для россиян, это необходимо учитывать, поэтому следует установить во всех вузах единый подход к срокам промежуточной зимней аттестации - не позднее 25 декабря. "Так студенты смогут уехать домой и сэкономить деньги, избежав предпраздничного ажиотажа на билеты. Когда семья на Новый год собирается за одним столом, чтобы встретить праздники, - это настоящее счастье для детей и родителей", - резюмировал Слуцкий.