На Сахалине коров с фермы в селе Костромское направят в другие хозяйства на реабилитацию

Владельцы не обеспечили надлежащее содержание скота, животные были голодные и неухоженные

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Несколько аграриев на Сахалине готовы переселить на территорию своих хозяйств коров с фермы села Костромское для прохождения животными реабилитации. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

"Информация подтвердилась. Глава крестьянско-фермерского хозяйства и владельцы фермы не обеспечили надлежащее содержание крупного рогатого скота, причинив страдания животным и гибель части поголовья, скрыв от государственной ветеринарной службы факты падежа. Владельцы фермы уже принимают меры по очистке помещений от накопившихся в них побочных продуктов животноводства, ремонту системы водопоения и организации кормление животных. Благодарю руководителей предприятий и неравнодушных граждан, решивших помочь хозяйству с объемистыми и комбикормами и предложивших на решение владельцам фермы переместить скот в свои хозяйства для реабилитации под контролем ветеринарных врачей", - рассказала глава министерства.

По словам Павленко, было проведено выездное координационное совещание с участием властей и правоохранительных органов. Сейчас все животные накормлены и обеспечены водой. Корма направлены фермерским хозяйством из села Огоньки. Ситуация находится под постоянным наблюдением региональных властей и администрации района.

"На ферме полная антисанитария. Животные голодные и неухоженные. В настоящий момент полиция проводит проверку, решая вопрос о передаче документов для возбуждения уголовного дела. Министерством сельского хозяйства и торговли оперативно найдены предприятия, бесплатно выделившие корма для животных", - сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он добавил, что считает правильным возможность отдать скот в хозяйства других аграриев на реабилитацию. "Раз собственник оказался не способен сам позаботиться о коровах, то должен передать их кому-то более ответственному. В противном случае спасать животных всем миром на этой ферме придется еще не раз", - написал глава региона.

Ранее губернатору поступили жалобы на владельцев фермы в селе Костромское. Местные жители взломали ворота фермы, так как оттуда доносился вой животных, и увидели огромное количество мертвых коров и истощенных живых. Продукция с этой фермы поступает на местный молокозавод. Прокуратура и областные власти в пятницу начали проверки.