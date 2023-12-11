В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при защите Донбасса росгвардейцам

Его установили на месте захоронения 12 сотрудников ОМОН "Ураган", погибших в июле 2022 года при выполнении боевого задания в зоне проведения СВО

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Мемориал в честь погибших в ходе спецоперации сотрудников ОМОН "Ураган" Росгвардии открыли в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

"Мемориал возведен на месте захоронения 12 сотрудников отряда, погибших 20 июля 2022 года при выполнении боевого задания в районе проведения специальной военной операции. Сотрудники комсомольского ОМОН отдали свои жизни, защищая народ Донбасса. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность они посмертно награждены орденами Мужества", - говорится в сообщении.

Главный памятник мемориального комплекса представляет собой два устремленных вверх меча, скрепленных щитом с изображением эмблемы Росгвардии. На церемонии открытия присутствовали заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Михаил Романов, начальник управления Росгвардии по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Ян Ткачук, министр социальной защиты регионального правительства Александр Дорофеев, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, сотрудники ОМОН "Ураган" и близкие погибших.

"К сожалению, любой вооруженный конфликт не обходится без потерь. Но память о погибших героях будет передаваться из поколения в поколение, а их подвиги будут всегда служить достойным примером для всех нас", - сказал Романов.

В честь погибших бойцов был дан оружейный салют. Сослуживцы, родители, друзья и официальные лица почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.