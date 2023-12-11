В Туве в 2024 году планируют построить три питомника для хвойных деревьев

В них собираются выращивать более 1,2 млн саженцев

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Три питомника для выращивания более 1,2 млн саженцев хвойных деревьев будут впервые построены в 2024 году в Туве для восстановления лесов после пожаров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

"В Республике Тыва впервые в 2024 году введут в эксплуатацию три питомника по выращиванию саженцев хвойных растений для лесовосстановления в регионе. Каждый питомник будет примерно на 600-800 тыс. саженцев", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, питомники появятся на территории Туранского и Каа-Хемского лесничеств, а также в Барун-Хемчикском районе республики. "У двух питомников уже заложен фундамент, еще один объект будет заложен в скором времени. <…> Выращивать в питомниках будут лиственницы и сосны", - пояснили в ведомстве.

Предполагаемая площадь лесовосстановления в Туве в 2024 году составит 9 600 га. В республике планируется высадить более 2,5 млн саженцев. "Саженцы будут высаживать в Тандинском, Пий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Улуг-Хемчикском кожуунах (районах) Тувы", - отметили в министерстве.

Тува занимает одно из лидирующих мест в Сибири по площади лесов. Общая площадь лесного фонда республики составляет около 10 882,9 тыс. га. В 2023 году в Туве произошел 101 лесной пожар, а площадь, охваченная лесными пожарами, составила 3, 5 тыс. га.