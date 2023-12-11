В Приморье задерживается ледостав

Из-за высоких температур воздуха реки региона не могут покрыться льдом

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Относительно высокие среднесуточные температуры воздуха в Приморском крае не позволяют рекам региона покрыться льдом в привычные сроки, сообщается в гидрологическом бюллетене Приморского гидрометцентра.

"Из-за высоких среднесуточных температур воздуха, превышающих среднемноголетние значения, на большинстве рек края отмечается неполный ледостав, а также ледяной покров с полыньями. На отдельных участках рек центральных, южных и юго-восточных районов наблюдаются забереги и шугоход. И только на отдельных реках на севере центральных районов, в западных и южных районах края установился полный ледяной покров", - говорится в обзоре.

Уточняется, что в первой декаде декабря на реках Приморского края уровни воды большинства рек края преимущественно выше средних многолетних значений на 0,2-1,5 м, на отдельных участках рек северных районов - до 2 м.

По данным маршрутной снегомерной съемки, на открытых участках в южной половине Приморского края снежный покров составляет 2-16 см, или 20-80% нормы для это периода. В северных районах, на отдельных участках центральных районов высота снега составляет 18-37 см, что выше среднемноголетних значений в 1,6-2,4 раза. На некоторых открытых участках в западных, южных и восточных районов устойчивый снежный покров отсутствует.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.