В Якутии стартовала новогодняя акция "Время чудес"

Жители региона могут бесплатно отправить открытку друзьям и близким по всей стране

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодняя акция "Время чудес", благодаря которой жители Якутии могут бесплатно отправить открытку своим друзьям и близким по всей стране, стартовала в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра "Мои документы" в Якутии Таисия Никитина.

"Особенность в этом году - для того, чтобы выбрать рисунок на открытку, мы привлекли коллег из благотворительного фонда "Харысхал", их воспитанники рисовали, был проведен конкурс. Были выбраны две открытки", - рассказала Никитина.

К акции центра "Мои документы" Якутии, помимо фонда "Харысхал", в качестве партнеров присоединились Алмазэргиэнбанк и Почта России. Как отметил директор управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Якутии Петр Птицын, акция бесплатна, и открытки можно отправлять по всей стране.

"Был учрежден конкурс творческих рисунков, было получено более 40 работ. <...> Были отобраны две работы - они стали победителями. Это Роман Ильин, которому 6 лет, и Лена Готовцева, ей 16 лет", - сообщила ТАСС руководитель проектов фонда "Харысхал" Елизавета Зарубина.

Акция впервые была запущена в 2021 году. За весь период акции отправлено около 10 тыс. открыток. В этом году изготовлено 6 тыс. открыток, сроки акции ограничены количеством открыток. Помимо офиса центра "Мои документы" на улице Аммосова, открытки можно отправить из офиса Алмазэргиэнбанка по проспекту Ленина, 10 и офиса фонда "Харысхал" на улице Курашова.