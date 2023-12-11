В Новосибирске 66 классов в 21 школе закрыли на карантин

Причиной стала заболеваемость детей ОРВИ и COVID-19

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ стала причиной закрытия 66 классов в 21 школе в Новосибирске. Также выявлены два случая COVID-19, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании облправительства.

"В 21 школе закрыты 66 классов, выявлены два случая ковида, под наблюдением два класса находятся", - сказал мэр, добавив, что полностью закрытых учреждений нет.

Он уточнил, что также в 54 детских садах города закрыты или под наблюдением находятся 76 групп. Полностью закрытых детских садов нет.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, за неделю в области зарегистрировано 29 738 случаев ОРВИ и более 30 случаев COVID-19. "Коечный фонд достаточен", - отметил министр.