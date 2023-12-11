В Магаданской области из-за снега с метелью объявили экстренное предупреждение

ТАСС, 11 декабря. Экстренное предупреждение из-за ветра и метели, которые ожидаются 12 декабря, объявлено в Магаданской области. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"12 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в г. Магадане, Ольском Омсукчанском, Северо-Эвенском МО и существует [такая вероятность ЧС] в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, с образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах", - говорится на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что ночью 12 декабря в городе Магадане и в течение всего вторник местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается восточный ветер, дующий со скоростью 15-20 м/с, с метелью. В Ольском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском муниципальных округах ожидается сильный снег.