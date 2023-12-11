В Забайкалье открыли учебный центр горного дела для школьников

На проект выделили 32 млн рублей дальневосточной единой субсидии

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. Учебный центр горного дела для профессиональной ориентации школьников открыли в поселке Новая Чара Каларского округа Забайкальского края, где идет разработка крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. Проект реализовали на средства дальневосточной единой субсидии за 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Сумма федеральных средств, направленных на оснащение центра, составила 32,2 млн рублей. Для будущих специалистов горного дела есть учебные тренажеры экскаватора, бульдозера, легкового и грузового автомобилей. Также можно работать на имитационном тренажере "Технология разработки месторождения полезных ископаемых открытым способом с использованием горных машин". Имеется даже лабораторно-практический набор с натуральными образцами", - приводятся в сообщении слова и. о. министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

Учебный центр открылся на базе общеобразовательной школы. Здесь смогут обучаться ребята из 6-11-х классов и студенты. Предусмотрены профориентационные занятия для знакомства с горным делом. Также в центре будут проходить курсы повышения квалификации, предусмотрены занятия для профессионального обучения специалистов.

Проект позволит подготавливать потенциальные кадры для предприятия "Удоканская медь", которое занимается разработкой месторождения. На горно-металлургическом комбинате предполагается создание 3,5 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для освоения Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди. Строительство горно-металлургического комбината (ГМК) по добыче и переработке медной руды началось в 2019 году. Оборудование обогатительной фабрики ГМК "Удокан" впервые запустили 11 сентября 2023 года.