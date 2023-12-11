Собянин: до конца 2023 года Калужско-Рижскую линию метро укомплектуют новыми поездами

На Замоскворецкой линии планируют начать обновление составов в 2024 году, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Калужско-Рижскую линию Московского метрополитена планируется полностью укомплектовать новыми поездами до конца 2023 года, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Калужско-Рижскую линию метро планируем полностью укомплектовать новыми поездами до конца года", - написал он. Мэр уточнил, что за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов "Москва-2020".

Собянин отметил, что всего на Калужско-Рижской линии есть три типа поездов современных серий: "Ока" - в них впервые начали устанавливать системы обеззараживания воздуха; "Москва" - со сквозным проходом и USB-зарядками; "Москва-2020" - самый инновационный и комфортный в метро.

"В 2024-м планируем начать обновление составов на Замоскворецкой линии", - заключил мэр.