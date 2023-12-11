Самолет из Нью-Йорка совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге по пути в Ташкент

Причиной стало буйное поведение одного из пассажиров

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, из-за буйного пассажира совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Инцидент произошел 11 декабря 07:35 по ташкентскому времени (05:35 мск - прим. ТАСС) на рейсе HY102 Нью-Йорк - Ташкент. Командир воздушного судна Boeing787 принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту. На земле пассажира, гражданина Узбекистана 1991 года рождения, сняли с рейса сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после оформления необходимых процедур, самолет продолжит полет в аэропорт назначения. Расчетное время прибытия рейса HY102 в Ташкент 13:00 по ташкентскому времени (11:00 мск).