В Сибири из-за морозов отменили междугородние рейсы автобусов

Школы округа перевели на дистанционное обучение

ТАСС, 11 декабря. Аномальные морозы в регионах Сибири, где температура воздуха опускается местами до - 50 градусов, стали причиной неполадок в котельных, отмены междугородних рейсов автобусов и перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщают региональные и муниципальные власти.

"Сегодня с 08:00 (03:00 мск) на территории города [Тулуна Иркутской области] введен режим повышенной готовности. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на котельной микрорайона Угольщиков. <…> Представители управляющих компаний и сотрудники администрации города начали поквартирные обходы микрорайонов для оценки температурного состояния в жилых помещениях", - говорится в сообщении администрации Тулуна. Позднее в мэрии уточнили, что ремонтные работы уже завершены, температура теплоносителя стала подниматься.

В Хакасии в поселках Калинино и Расцвет происходят отключения электричества. Для жителей создан пункт временного размещения, энергетики планируют в понедельник обеспечить временное электроснабжение. Напряженная ситуация с подачей тепла сохраняется и в Омске, где на крупнейшей ТЭЦ города в сорокоградусные морозы возникли неполадки. В пятницу компания ТГК-11, которой принадлежит ТЭЦ, доложила властям об устранении проблем, но жители города продолжают жаловаться на холод в квартирах. Глава Омской области Виталий Хоценко в воскресенье поручил энергетикам нарастить мощности станции на максимум.

Школы и транспорт

Аномальные холода, установившиеся в Иркутской области, стали причиной перевода ряд школ на дистанционное обучение. В частности, такое решение было принято в городе Тулуне, где дистанционная форма обучения была введена 8 декабря для всех школ. В Красноярске, где утром в понедельник было минус 38 градусов, ученикам разрешили при температуре ниже минус 35 градусов пропустить занятия. В некоторых начальных классах школ Советского района города на уроки пришло 1-2 человека.

Для тувинских школьников такое послабление вводится только при температурах ниже минус 40 градусов. "При минус 41-42 градусах обучающиеся 1-9 классов, при минус 43 градуса - обучающиеся 1-11 классов могут не посещать школу. Руководителям образовательных организаций необходимо организовать образовательный процесс как в очном формате для пришедших в школу детей и не допускать нахождение их на улице без сопровождения взрослых, так и в дистанционном формате, с использованием цифровых технологий", - написала министр образования Республики Тыва Елена Хардикова в своем Telegram-канале.

Повлияли холода и на автотранспортное сообщение. В Тайшетском районе Иркутской области с 11 по 13 декабря отменены рейсы на семи пригородных маршрутах. На юге Красноярского края в Шушенском районе автотранспортным предприятием принято решение приостановить выполнение междугородних рейсов в Красноярск. На дорогах Омской области ограничений на движение не вводились, но в соседней Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, с которой у региона активное автомобильное сообщение, в воскресенье вечером был введен запрет на движение пассажирского и грузового транспорта на дизельном топливе.