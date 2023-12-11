Губернатор Иркутской области заявил, что Тулун не был готов к зиме

Из-за поломки оборудования на одной из котельных в городе действует режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Город Тулун Иркутской области, где во время сильных морозов вышло из строя оборудование на одной из котельных, не был готов к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"Важный момент, о котором нельзя умалчивать. Перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к этому периоду, в результате Ростехнадзор признал его не готовым. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры, должны ответить за свои поступки", - написал Кобзев.

Он добавил, что информация единой дежурно-диспетчерской службы Тулуна о неполадках на котельной поступила в региональное министерство жилищной политики и энергетики с задержкой почти на сутки. "С этим также необходимо разобраться", - написал Кобзев.

В Тулуне в понедельник ввели режим повышенной готовности в связи с поломкой оборудования на одном котле в котельной, которая отапливает три микрорайона. Котельная при этом не останавливалась, тепло в жилые дома продолжало поступать, но была снижена температура теплоносителя.

В котельной на котле №2 вышел из строя двигатель дымососа, его заменили. Также обнаружена течь котла №3, решается вопрос о ремонте. Но температура теплоносителя уже начала подниматься. На случай чрезвычайной ситуации в городе подготовлены пункты временного размещения.

В Иркутской области установились сильные морозы. В Тулуне в понедельник минус 35. Город в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения. В октябре 2023 года был арестован мэр Тулуна Юрий Карих, его обвиняют в мошенничестве при расселении аварийного жилья.