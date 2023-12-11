В Туве направят средства от новогодних корпоративов в помощь участникам СВО

По данным правительства республики, масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся специальной военной операции

ТАСС, 11 декабря. Новогодние корпоративные мероприятия в коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений Тувы отменены из-за специальной военной операции. Средства от проведения корпоративов отправят на помощь военнослужащим республики. Об этом сообщили в правительстве республики.

"Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся специальной военной операции.

"Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций", - пояснили в правительстве. Также в правительстве отметили, что проведение детских утренников и новогодних праздников, а также покупка подарков для детей не отменяется.

В прошлые годы к новогодним праздникам в Республике Тыва ограничивали продажу алкоголя. В районах республики бригады из добровольцев и сотрудников правоохранительных органов вели патрулирования для охраны порядка.