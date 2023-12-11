В Шри-Ланке сообщили о росте числа случаев заболевания денге до 80 тыс.

Это самый высокий уровень заражения за последние три года, сообщило эпидемиологическое управление Минздрава страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Число случаев заболевания лихорадкой денге в Шри-Ланке, зарегистрированных с начала 2023 года, превысило 80 тыс. Это самый высокий уровень заражения за последние три года, сообщило эпидемиологическое управление министерства здравоохранения страны.

По его данным, к настоящему времени в Шри-Ланке выявлены 80 222 случая заражения денге. Наибольшее количество больных в столичном округе Коломбо - 16 948 человек.

Число зарегистрированных заболеваний растет примерно на 250 человек ежедневно. Медики официально подтвердили 76 случаев смерти от денге по всей стране.

Денге - это заболевание, которое проявляется каждый год преимущественно в сезон дождей. Разносчиками лихорадки денге являются комары, численность которых возрастает в дождливый период. От человека к человеку инфекция не передается.