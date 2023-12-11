Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским отменили из-за непогоды

По данным пресс-службы Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова, рейсы отменены из-за метеоусловий в Александровске-Сахалинском

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским (север Сахалина) в понедельник отменили из-за метели на севере острова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

"Рейсы отменены по метеоусловиям аэропорта прибытия [аэропорта Александровска-Сахалинского]", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, рейсы TGA-1011 и HZ-1011 должны были вылететь из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский в 10:05 (02:05 мск), но сначала были задержаны на 3,5 часа, а затем отменены. Отменены и обратные рейсы. Информация о ближайших вылетах и о количестве ожидающих пассажиров пока не сообщается.

Сейчас в Александровске-Сахалинском наблюдаются снег, ветер, метель. Температура воздуха в дневное время - минус 17 градусов. В Южно-Сахалинске хорошая погода, облачно. Температура воздуха - минус 9 градусов.