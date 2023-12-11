МЧС РФ доставит еще 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения сектора Газа

Спецборт уже вылетел в город Эль-Ариш

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. МЧС России доставит еще 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, спецборт уже вылетел в город Эль-Ариш.

"Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в город Эль-Ариш. Авиация МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой 17,5 тонны, в составе которого продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда. Гуманитарная помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - говорится в сообщении.

Всего авиацией МЧС России в регион уже доставлено более 315 тонн гуманитарных грузов. Среди них продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.