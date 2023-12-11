В Приморье появится первое отделение по пересадке костного мозга

Отделение рассчитано на 12 коек

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Первое на Дальнем Востоке отделение трансплантации костного мозга откроется во Владивостоке в следующем году. Об этом сообщает региональное правительство.

"Единственное на Дальнем Востоке отделение трансплантации костного мозга готовится к открытию на базе краевой клинической больницы №2. Сейчас отремонтированное помещение отделения оснащают необходимым оборудованием, сотрудники проходят обучение. После получения лицензии новая гематологическая служба начнет прием первых пациентов", - говорится в сообщении.

Отделение рассчитано на 12 коек, в нем планируют проводить 20-30 трансплантаций в год. Средний срок нахождения в круглосуточном стационаре - три-четыре недели. Сейчас пациенты со злокачественными заболеваниями крови направляются на трансплантацию в федеральные центры, но со следующего года эту помощь будут оказывать в регионе. Больным с множественной миеломой и лимфомами будут пересаживать собственные стволовые клетки, которые запустят процесс регенерации кроветворной системы после токсического воздействия высоких доз химиопрепаратов.

Трансплантология развивается в крае с 2021 года. Медики уже проводят операции по пересадке почек, печени и роговицы глаза.