В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

В регионе ожидается до 44 градусов мороза

ТАСС, 11 декабря. Главное управление МЧС России по Курганской области объявило штормовое предупреждение из-за аномальных холодов с 12 по 15 декабря. В регионе ожидается до 44 градусов мороза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 15 декабря по Курганской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. 12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 - минус 44 градуса", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кургане 11 и 12 декабря отменены очные занятия с 1 по 11 классы всех смен. Занятия из-за морозов пройдут в дистанционном режиме, сообщила глава города Елена Ситникова в своем Telegram-канале.

"Ситуацию осложняет северо-восточный ветер до 8 м/с. [Сегодня и завтра] - это самые холодные сутки с начала зимнего периода. <…> Рекомендую вам воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если поездку невозможно отменить или перенести, необходимо заранее проверить работу всех систем автомобиля, иметь запас топлива, теплой одежды, строго соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности", - добавила Ситникова.

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области отмечают, что из-за морозов фиксируются массовые скопления косуль возле автомобильных дорог, особенно в Петуховском, Катайском, Далматовском, Шадринском, Щучанском, Шумихинском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах. Специалистам рекомендовано организовать подкормку животных в местах их концентрации, усилить меры по охране - сбившиеся в большие группы сибирские косули становятся наиболее уязвимыми для браконьеров, участились случаи, когда их отстреливают прямо с трассы вопреки природоохранному законодательству, уточнили в ведомстве.