В Сахалинской области электросети полностью обновят к 2029 году

Строительные работы начнут в 2025 году, уточнил губернатор региона Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области совместно с Министерством энергетики РФ проработали программу обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалина и Курил, согласно которой до 2029 года на островах будут обновлены все электросети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"До 2029 года планируем обновить все сети в регионе. Параллельно наращиваем генерирующие мощности. Утверждена программа модернизации системы энергоснабжения Курил. Она вдвое увеличит мощности энергетики на этих островах. К строительным работам приступим в 2025 году", - написал глава региона.

Сейчас в Сахалинской области ведется активное строительство новых линий электропередачи и реконструкция старых, а также сетей и трансформаторных подстанций. Для островного региона это очень важный вопрос, так как многие годы местные жители страдают от частых отключений электричества в результате непогоды. Нынешние сети электроснабжения изношены и не рассчитаны на реальную ветровую или сейсмическую нагрузку.