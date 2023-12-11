В Мариуполе теплоснабжением обеспечили более 90% домов

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в основном "остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 90% домов в Мариуполе Донецкой Народной Республики обеспечены теплоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Ключевой вопрос поездки - запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%. В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - сообщил вице-премьер.

Также он отметил, что на отремонтированных городских котельных Мариуполя работает один - два котла. На новой котельной "Газовой", построенной под контролем фонда развития территорий, установлен мощный дизельный генератор, обновлено более 3,5 км тепловых сетей. Котельная обеспечивает около 150 объектов.

"Осмотрел ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. 500 тыс. кв. м уже приведено в порядок Единым заказчиком в сфере строительства согласно мастер-плану города", - добавил Хуснуллин, отметив, что план по восстановлению Мариуполя выполняется.

Ранее сообщалось, что власти планируют восстановить город в течение трех лет. К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тыс. рабочих - как из числа местных жителей, так и из других регионов России.