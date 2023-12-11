В Забайкалье сократили число праздничных мероприятий из-за роста сезонных заболеваний

В частности, в госучреждениях максимально ограничат проведение массовых мероприятий с участием детей и взрослых

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество праздничных мероприятий в учреждениях культуры Забайкальского края сократили из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"В учреждениях культуры Забайкальского края с 10 декабря до особого распоряжения ввели ограничительные меры из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями. В частности, в госучреждениях максимально ограничат проведение массовых мероприятий с участием детей и взрослых", - говорится в сообщении.

Все культурные учреждения должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, медицинскими масками и приборами для обеззараживания воздуха. В помещениях за 30 минут до мероприятий должно проводиться проветривание. Также необходимо регулярная влажная уборка. В кинозалах ввели 15-минутные перерывы между сеансами для дезинфекции помещений, кресел, 3D-очков, дверных ручек и поручней на лестницах. В музеях организуют специальные маршруты для разграничения потоков посетителей на входе и выходе.

В Забайкалье несколько недель регистрируется резкий рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Десятки школ и сотни классов переведены на дистанционный режим работы. В столице региона введен ряд ограничительных мер. В частности, приостановлены массовые спортивные и культурные мероприятия для детей со смешением разных классов или групп. Введены утренний фильтр, проветривание и дезинфекция, учителя должны ходить в масках.