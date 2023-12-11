Литва начала обмен продленных до 2025 года цифровых ВНЖ для беженцев с Украины

Срок ранее выданных электронных разрешений истекает 4 марта 2024 года

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Обмен продленных до 2025 года цифровых временных видов на жительство (ВНЖ), выданных украинским беженцам, начался в Литве. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"В соответствии с решением Евросоюза о предоставляемой беженцам с Украины временной охраны мы начинаем обмен выданных им электронных видов на жительство", - говорится в сообщении.

Срок ранее выданных электронных разрешений истекает 4 марта 2024 года. Новый документ продлевает срок до 2025 года. Обратиться за его получением можно в том числе в удаленной форме на странице департамента в интернете. Все необходимые сведения о заявителе, если ранее он обращался за цифровым ВНЖ, хранятся в базе данных ведомства.

В Литве в настоящее время находятся около 82,8 тыс. украинских беженцев.