В Петербурге первая декада декабря вошла в десятку самых холодных с 1881 года

Температура воздуха составила минус 9 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Первая зимняя декада в Санкт-Петербурге стала одной из самых морозных за почти полтора века, поделив 10-е место с аналогичным периодом 1959 года. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воздуха первой декады декабря 2023 года в Санкт-Петербурге составила минус 9 градусов и вместе с аналогичным периодом 1959 года поделила 10 место среди самых холодных за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года", - отметил Колесов в своем Telegram-канале.

Самой морозной за всю историю инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года) была первая декада декабря 1973 года, когда средняя температура составила минус 14,5 градуса, следует из приведенного синоптиком графика.

Из-за морозной погоды с небольшим по количеству, но пушистым снегом высота снежного покрова в центре города по итогам первых десяти дней месяца превысила 20 см. "Это достаточно много для первой декады декабря, и не только в последние годы", - подчеркнул Колесов. Так, в 2021 году снежный покров в Петербурге по итогам аналогичного периода достигал 30 см, в 2010 году - 36 см, в 1998 году - 25 см. При этом в остальные годы - не только этого века, но и более ранние - в первой декаде декабря или совсем не было снега, или отмечалось всего несколько сантиметров, пояснил синоптик.

Между тем, погода в Петербурге становится теплее, уже этой ночью температура перешагнула рубеж минус 10 градусов и продолжит повышаться: вечером 11 декабря она приблизится к минус 5 градусам. Погоду в предстоящие несколько дней будет определять циклон, все эти дни ожидается снег, который, как ожидается, добавит еще около 10 см снежного покрова. В середине недели температура воздуха приблизится к нулю градусов. "Но расстраиваться пока рано, до слякоти не дойдет, а в пятницу - субботу снова более морозная погода", - добавил Колесов.