Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"

Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от ковида "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи. Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что завершается государственный контроль качества первых серий "Спутника Лайт" в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.