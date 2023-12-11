В Ханты-Мансийске впервые за 100 лет температура воздуха опустилась до 42 градусов

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений опустилась до минус 42 градусов Цельсия. Прошлый рекорд держался более полувека. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"Сегодня, 11 декабря, в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия. "Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса", - добавила она.

Метеонаблюдения в Ханты-Мансийске ведутся более 100 лет. Из-за мороза задержаны авиарейсы на прилет и вылет. В частности, в Казань и Санкт-Петербург. Кроме того, в школах города отменены очные занятия в 1-11-х классах.