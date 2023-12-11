Директор Культурного фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии

По словам Евгения Малышко, народная артистка СССР лечится от простудного заболевания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Александра Пахмутова, которой 9 ноября исполнилось 94 года, лечится от простудного заболевания. Ковид у композитора не подтвердился, но она находится под присмотром врачей, сообщил ТАСС директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтвержден и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о самочувствии композитора, Малышко ответил, что Пахмутова чувствует себя нормально. "Все нормально", - добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Пахмутовой якобы обнаружили COVID-19, и композитор находится в состоянии средней тяжести.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В возрасте пяти лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В 1942-1943 годы находилась с матерью в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В этот период она написала свои первые песни. Выступала перед ранеными в госпиталях.

Автор музыки 400 песен. Они входили в репертуар Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Софии Ротару и других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.